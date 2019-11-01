مقتل 15 جنديا ماليا في “هجوم إرهابي” استهدف موقعا عسكريا

قتل خمسة عشر جنديا ماليا مساء الجمعة، في “هجوم إرهابي”، استهدف موقعا عسكريا في انديليمان بشمال البلاد، وفق ما أعلن عنه الجيش المالي.

وقال الجيش المالي في تغريدة بتويتر، إن “هجوما إرهابيا” استهدف الجمعة موقعا عسكريا في انديليمان في منطقة ميناكا، وأسفر عن مقتل 15 جنديا بحسب “حصيلة غير نهائية”.

ويأتي الحادث الإرهابي، بعد شهر من مقتل أربعين جنديا في هجومين إرهابيين، في 30 شتنبر وفاتح أكتوبر المتضيين، قرب بوركينا فاسو، الواقعة جنوب مالي.