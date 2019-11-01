إطلاق قذائف صاروخية من غزة

القدس - بواسطة محمد عز العرب - قال الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الجمعة، إنه رصد إطلاق سبعة قذائف صاروخية من قطاع غزة، باتجاه المستوطنات الإسرائيلية المحيطة، مشيرًا إلى أن منظومة "القبة الحديدية" اعترضتها.

يأتي ذلك في أعقاب دوي صفارات الإنذار، في المنطقة المحيطة في قطاع غزة، وسط أنباء عن إطلاق رشقات صاروخية من القطاع المحاصر.

ونقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، عن شهود عيان من سكان مستوطنة "سديروت"، الواقعة في المنطقة المعروفة إسرائيليا بـ"غلاف غزة"، تأكيدهم سماع دوي انفجارات محيط المستوطنة.

وذكرت القناة أن فصائل المقاومة في قطاع غزة أطلقت رشقتين صاروخيتين، وأكدت تفعيل منظومة "القبة الحديدية" في محاولة لاعتراض القذائف الصاروخية التي أطلقت من القطاع.

وأكد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت" (واينت) "إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مدينة سديروت، وتم تفعيل نظام التصدي للصواريخ (القبة الحديدية) في محاولة لاعتراضها".

في المقابل، ذكر الجيش الإسرائيلي، في بيان مقتضب: "متابعة للتقارير عن تفعيل الإنذارات قبل دقائق في منطقة غلاف غزة، فالحديث عن رصد إطلاق 7 قذائف صاروخية من قطاع غزة باتجاه إسرائيل، حيث تم اعتراضها من قبل منظومة القبة الحديدية".

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مسيرة العودة: إصابة 144 شخصا بقمع الاحتلال

وعلى صلة، أصيب 144 فلسطينيًا ، في وقت سابق عصر اليوم، من جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي "مسيرات العودة وكسر الحصار"، الأسبوعية، شرقي قطاع غزة.

وذكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، في تقرير أصدره مساء الجمعة، أن 73 من بين الجرحى أصيبوا بأعيرة نارية وشظاياها، بينها أربعة إصابات خطيرة.

كما أوضح المركز أن من بين إجمالي المصابين الـ144، 53 طفلاً، وثلاث نساء ومسعفان وصحافي، خلال المسيرة التي أطلقت عليها "الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار" اسم "إسقاط وعد بلفور"، بالتزامن مع الذكرى الـ102 للـ"وعد المشؤوم".

وتوافد آلاف الغزيين، نحو خمس نقاط تقع قرب السياج الأمني الفاصل عن مناطق الـ48 والذي يقيمه الاحتلال الإسرائيلي قرب الحدود الشرقية للقطاع، للمشاركة في "مسيرات العودة وكسر الحصار" الأسبوعية.

يتبع...