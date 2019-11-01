نتائج مباريات الفرق العربية في مختلف الدرجات

القدس - بواسطة محمد عز العرب - جرت اليوم، الجمعة، مباريات ضمن مختلف الدرجات في البلاد، وبهذا الصدد نستعرض أمامكم نتائج مباريات الفرق العربية في الدرجات الممتازة والأولى والثانية والثالثة. الدرجة الممتازة (الجولة 11) هبوعيل كتمون القدس (1-0) أخاء الناصرة الوحدة كفر قاسم (2-1) هبوعيل أشكلون مكابي بيتح تيكفا (3-1) هبوعيل أم الفحم الدرجة الأولى – المنطقة الشمالية (الجولة 8) هبوعيل هرتسليا (0-2) هبوعيل إكسال هبوعيل كوكب أبو الهيجاء (3-0) هبوعيل باقة الغربية النادي الرياضي حيفا (2-1) أبناء زلفة الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "أ" (الجولة 9) أبناء طوبا (1-1) شباب سخنين الدرجة الثانية – المنطقة الشمالية "ب" (الجولة 9) النادي الرياضي بردس حنا (0-2) أبناء الفريديس هبوعيل رموت منشيه (3-7) أبناء كفر قرع الدرجة الثانية – المنطقة الجنوبية "أ" (الجولة 9) هبوعيل كفر برا (2-1) هبوعيل محنيه يهودا Advertisements هبوعيل كفر قاسم (0-2) شمشون أبناء الطيبة الدرجة الثالثة – الجليل الأعلى (الجولة 6) أبناء كفر سميع (5-1) هبوعيل نهريا أبناء جديدة المكر (3-0) هبوعيل شلومي الدرجة الثالثة – المنطقة الجنوبية (الجولة 7) هبوعيل شقيب السلام (6-2) هبوعيل ماطيه يهودا مكابي يروحام (1-4) مكابي حورة هبوعيل سديروت (3-2) شباب اللقية هبوعيل رهط (2-4) مكابي بئر السبع الدرجة الثالثة – شومرون (الجولة 7) هبوعيل أور عكيفا (7-5) أبناء قلنسوة النادي الرياضي طيرات هكرمل (5-0) مكابي عسفيا الدرجة الثالثة – شارون (الجولة 7) أبناء الطيرة (0-1) النادي الرياضي نتانيا هبوعيل برديسيا (3-2) شباب الطيرة بني هرتسليا (5-1) هبوعيل جلجولية

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