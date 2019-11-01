نص بيان الخارجية الاميركية بشأن تظاهرات العراق

اصدرت وزارة الخارجية الامريكية، الجمعة، بيانا بشأن التظاهرات في العراق.

وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان تلقت الخليج 365، نسخة منه ان "الولايات المتحدة ترحب بأي جهود جادة تبذلها الحكومة العراقية لمعالجة المشاكل المستمرة في المجتمع العراق".

واضاف انه "ينبغي على الحكومة العراقية أن تستمع إلى المطالب المشروعة للشعب العراقي الذي خرج إلى الشوارع لكي يوصل صوته"، لافتا الى ان "الولايات المتحدة تراقب الوضع عن كثب وقد دعونا منذ البداية جميع الأطراف إلى نبذ العنف".

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واكد ان "التحقيق الذي أجرته الحكومة العراقية في أحداث العنف في أوائل تشرين الأول افتقر إلى المصداقية الكافية، ويستحق الشعب العراقي المساءلة والعدالة الحقيقيين".

وتابع انه "مع بدء الجهود التي أعلنها الرئيس برهم صالح، يجب تخفيف القيود الشديدة التي فُرضت مؤخراً على حرية الصحافة والتعبير"، معتبرا ان "حرية الصحافة جزء لا يتجزأ من الإصلاح الديمقراطي".

وبين ان "الحكومة الأمريكية تواصل دعم المؤسسات العراقية والشعب العراقي وأمن العراق واستقراره وسيادته".