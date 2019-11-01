واشنطن: تحقيق العراق بأعمال العنف التي وقعت بتشرين الاول يفتقر للمصداقية الكافية

اكدت وزارة الخارجية الاميركية، الجمعة، ان تحقيق العراق بأعمال العنف التي وقعت في تشرين الاول يفتقر للمصداقية الكافية.

وقال وزير الخارجية الامريكي مايك بومبيو في تصريحات تابعتها الخليج 365، ان "على الحكومة العراقية ان تستمع الى مطالب المحتجين المشروعة"، مبينا ان "امريكا ترحب بأي جهود جادة من العراق للتصدي للمشكلات التي يعاني منها".

واضاف ان "تحقيق العراق بأعمال العنف التي وقعت في اوائل تشرين الاول الماضي، يفتقر الى المصداقية الكافية".