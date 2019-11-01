الولايات_المتحدة تشير إلى تقدم في محادثات التجارة مع #الصين

قال مكتب الممثل التجاري الأمريكي روبرت لايتهايزر في بيان إنه ووزير الخزانة ستيفن منوتشين حققا تقدما في عدة قضايا أثناء محادثة هاتفية اليوم الجمعة مع نائب رئيس الوزراء الصيني ليو خه بشأن اتفاق تجاري مرحلي.
وقال مكتب الممثل التجاري الأمريكي "إنهما حققا تقدما في عدة مالات وهما بصدد حل قضايا عالقة... المفاوضات ستستمر على مستوى نواب الوزراء".
ولم يصل البيان إلى حد تأكيد أن الجانبين توصلا إلى توافق على مبادئ مثلما ذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية في وقت سابق اليوم.
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