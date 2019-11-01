شكرا لقرائتكم خبر عن «الخارجية الأمريكية»: السعودية شريك إستراتيجي في مكافحة الإرهاب والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - "الخليج 365" (النشر الإلكتروني) أكد تقرير صادر عن وزارة الخارجية الأمريكية اليوم (الجمعة)، أن المملكة العربية السعودية تصدت لإرهاب القاعدة وداعش ومليشيات الحوثي. وشدد التقرير على أن السعودية ظلت شريكاً فعالاً في التحالف الدولي ضد داعش، لافتاً إلى تعاون إستراتيجي بين واشنطن والرياض في مكافحة الإرهاب.



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