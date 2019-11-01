الخارجية الأمريكية تهاجم إيران: أسوأ دولة راعية للإرهاب وأنفقت مليار دولار لدعم المتطرفين

أحمد أبوعقيل



كشف تقرير الخارجية الأمريكية عن الإرهاب، أن إيران مازالت أسوأ دولة راعية للإرهاب في العالم.

وأشار التقرير الذى تم إعلانه عبر مؤتمر صحفى، إلى أن النظام الإيراني أنفق حوالي مليار دولار لدعم وكلائه من الجماعات الإرهابية، مضيفاً أن إيران قامت بتمويل جماعات إرهابية دولية مثل حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني.

الخزانة الأمريكية

قالت سيغال مندلكر، وكيلة وزارة الخزانة الأميركية لشؤون مكافحة الإرهاب والاستخبارات المالية، إن واشنطن خلال العامين الماضيين، استطاعت قطع مليارات الدولارات من العائدات الإيرانية التي كانت تتدفق إلى إيران لدعم الإرهاب.

وذكرت مندلكر في كلمة لها في مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية (CSIS) في واشنطن ، أن "إيران بصفتها الراعي الرئيسي للإرهاب في العالم، تعطي الأولوية لتمويل الأنظمة الوحشية والإرهابيين على دعم شعبها وتوفر مليارات الدولارات لجماعات إرهابية، مثل حزب الله وحماس، وتمول حملة بشار الأسد ضد مواطنيه، وترسل اللاجئين الضعفاء والجنود الأطفال للموت في سوريا يقاتلون من أجل قوات الحرس الثوري الإسلامي الإيراني وقوات القدس التابعة لها".

وأشارت إلى أن "تجفيف منابع الإرهاب الإيراني المالية تم من خلال العقوبات على الحرس الثوري والبنك المركزي الإيراني، بالإضافة إلى أكبر القطاعات المدرة للدخل في الاقتصاد الإيراني، أي الطاقة والنفط والشحن والمعادن النفيسة والطيران والسيارات، وتصنيف أكثر من 1000 فرد وكيان وطائرات وسفن إلى قوائم العقوبات".

ترامب

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أكد على عزمه منع إيران من حيازة سلاح نووي، مؤكد على أن إيران تدعم الإرهاب في اليمن وسوريا.

وقال ترامب: "نريد خفض الأنشطة الإيرانية الصاروخية ونفوذ طهران في المنطقة"، وذلك حسبما أفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل لها.

وأوضح أن إيران واصلت تسهيل عمل شبكة للقاعدة تعمل على إرسال المقاتلين والأموال إلى مناطق الصراع في أفغانستان وسوريا، مضيفاً أنه على الرغم من جهود الحكومة اللبنانية الرسمية في النأي بنفسها عن النزاعات الإقليمية، واصل حزب الله دوره العسكري في العراق وسوريا.

وذكر التقرير أنه بالرغم من خسارة أراضيه فقد أثبت تنظيم داعش قدرته على التكيف خصوصا من خلال جهوده لتوجيه متابعيه عبر الإنترنت.