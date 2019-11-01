وزير يمني: توقيع اتفاق الرياض مع "الانتقالي" الثلاثاء

أعلن وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني أن "اتفاق الرياض الذي توصلت إليه الحكومة مع "المجلس الانتقالي الجنوبي"، سيتم توقيعه رسميًا، الثلاثاء المقبل"، مشيراً إلى أن "توقيع الاتفاق سيتم برعاية العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، وحضور الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي كما سيحضر مراسم التوقيع "قيادات الدولة والحكومة والأحزاب والشخصيات السياسية والاجتماعية والأشقاء والأصدقاء".
وأوضح ان "هذه المشاركة تؤكد حرص السعودية وهادي على حضور مختلف المكونات الجنوبية والنخب السياسية اليمنية، بهدف توحيد جهود كافة اليمنيين تحت مظلة الشرعية الدستورية في معركة استعادة الدولة وإسقاط انقلاب المليشيا الحوثية المدعومة من إيران"، مثمناً "دعم السعودية لجهود الحكومة في تثبيت الأمن والاستقرار، والحفاظ على وحدة اليمن وسلامة أراضيه وهي مواقف تاريخية مشهودة".
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