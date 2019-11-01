أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أن "الطائرات الحربية التابعة لها استهدفت، أمس الخميس، مخابئ عدة لتنظيم "داعش" في شمال شرق العراق"، موضحةً أن "الغارة نفذتها مقاتلات "رافال" فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في الشرق الأوسط، وذلك في إطار دعم عملية "الشمال" العسكرية التي تخوضها فرنسا، منذ أيلول 2014، كجزء من عملية "العزم الصلب" للتحالف المناهض لـ "داعش".
وفي بيان لها، أشارت الدفاع الفرنسية إلى أن "الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء باريس ضمن إطار حملة "العزم الصلب"، وأجريت بدعم من طائرة مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية"، مشددةً على "التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف".
كانت هذه تفاصيل خبر الدفاع الفرنسية: غارات فرنسية على مواقع "داعش" في العراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.