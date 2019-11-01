الدفاع الفرنسية: غارات فرنسية على مواقع "داعش" في العراق

أعلنت ​وزارة الدفاع الفرنسية​ أن "الطائرات الحربية التابعة لها استهدفت، أمس الخميس، مخابئ عدة لتنظيم "داعش" في شمال شرق ​العراق​"، موضحةً أن "الغارة نفذتها مقاتلات "رافال" فرنسية، أقلعت من إحدى القواعد الجوية في ​الشرق الأوسط​، وذلك في إطار دعم عملية "​الشمال​" العسكرية التي تخوضها ​فرنسا​، منذ أيلول 2014، كجزء من عملية "العزم الصلب" للتحالف المناهض لـ "داعش".

وفي بيان لها، أشارت الدفاع الفرنسية إلى أن "الغارة تم إعدادها بالتنسيق مع حلفاء ​باريس​ ضمن إطار حملة "العزم الصلب"، وأجريت بدعم من ​طائرة​ مسيرة من طراز Reaper تابعة للتحالف الدولي، وذلك بعد إجراء مراقبة جوية بواسطة طائرة دوريات بحرية"، مشددةً على "التأكد من عدم وجود الأهالي في منطقة الغارة مسبقا، ثم مرة أخرى في لحظة القصف".