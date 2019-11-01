بومبيو: تحقيق العراق في أعمال العنف الشهر الماضي يفتقر للمصداقية الكافية

اعتبر وزير الخارجية الأميركي ​مايك بومبيو​ أن "تحقيق ​العراق​ في أعمال ​العنف​ التي وقعت في أوائل شهر تشرين الأول يفتقر للمصداقية الكافية"، مشيرًا الى أنه "يجب على الحكومة العراقية أن تستمع إلى مطالب المحتجين المشروعة".

ولفت بومبيو الى أن "أميركا ترحب بأي جهود جادة من العراق للتصدي للمشكلات التي يعاني منها".