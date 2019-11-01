خارجية تركيا: التفاهم مع روسيا يشمل انسحاب الإرهابيين إلى ما وراء عمق 30 كلم بما فيه مدينة القامشلي

أكّد وزير الخارجية التركي ​مولود جاويش أوغلو​ أن "التفاهم التركي الروسي يشمل انسحاب الإرهابيين إلى ما وراء عمق 30 كلم بما فيه ​مدينة القامشلي​ التي تُستثنى فقط من إجراء الدوريات المشتركة"، مشيرًا الى أنه "سيتم إخراج إرهابيي حزب العمال الكردستاني ووحدات حماية الشعب الكردي من مدينتي "تل رفعت" و"منبج" السوريتين وحققنا عبر الاتفاقين مع واشنطن وموسكو ما كنا نريده وبأقل الخسائر ولو لم نطلق عملية "نبع السلام" لما تحققت هذه الأمور".

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