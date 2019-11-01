بيدرسون: تشكيل فريق التحرير للجنة الدستورية السورية رغم الخلافات العميقة بين جهاتها

أعلن المبعوث الأممي الخاص إلى ​سوريا​ غير بيدرسون عن "تشكيل فريق التحرير للجنة الدستورية السورية"، مشيراً الى أن "كل أعضائها متفقون حول أجندتها رغم استمرار خلافات عميقة بين القوى".

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