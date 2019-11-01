رضائي: يجب استخدام كراهية العالم لترامب من أجل تعزيز الكفاح والتنوير

أكد أمين مجمع تشخيص مصلحة النظام في ​ايران​ ​محسن رضائي​ "ضرورة استخدام فرصة الكراهية التي تبلورت في ​العالم​ بشكل واسع حيال سياسات الرئيس الاميركي ​دونالد ترامب​ من أجل تعزيز الكفاح وتنوير الافكار"، مشيراً إلى أن "شعورا بالكراهية قد تبلور ازاء سياسات ترامب في داخل ​اميركا​ وبين المفكرين الاوروبيين بل وفي جميع ارجاء العالم".

ولفت إلى انه "يمكن ملاحظة ذلك بوضوح في البلدان الاسلامية وبين اوساط الشعب الايراني ايضا"، مشدداً على "ضرورة الاستفادة من هذه الفرصة بهدف تعزيز الكفاح وتنوير الافكار"، منوهاً الى ان "اعداء ​الثورة الاسلامية​ يشعرون بالهلع بفضل الثقة بالنفس والانجازات التي تحققت والتي تمهد لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة".

ونوه الى "ضرورة تعزيز الكفاح في مواجهة الاستكبار والتمسك براية ​المقاومة​ والدفاع عن المبادئ من قبل ​الحرس الثوري​ وقوات التعبئة والقوى الثورية والتي بدونها لايمكن نيل أهداف الخطوة الثانية للثورة"، لافتاً إلى ان "قائد الثورة عدّ، في بيان الخطوة الثانية للثورة، تحقيق الاهداف بمثابة تمهيد لبناء الحضارة الاسلامية الحديثة".