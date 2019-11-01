البنك المركزي التركي: نتوقع أن يكون معدل التضخم 12 في المئة نهاية 2019

أعلن ​محافظ​ ​البنك المركزي​ التركي مصطفى أويصال أنهم "يتوقعون أن يكون معدل التضخم 12 في المئة نهاية العام الحالي، وأن يتراجع إلى 8.2 في المئة نهاية 2020".

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