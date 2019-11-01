أفادت مصادر ​بيت الوسط​ للـ OTV، بأن "رئيس ​الحكومة​ المستقيل ​سعد الحريري​ ينتظر نتائج الاستشارات المرتقبة ليتم التعامل معها وفقًا لموقعه السياسي"، مشيرة الى أن "الحريري لا يتعامل مع التحليلات والشائعات ولا ينتظر لا التأليف ولا التكليف".

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كانت هذه تفاصيل خبر مصادر بيت الوسط للـOTV: الحريري لا ينتظر لا التأليف ولا التكليف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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