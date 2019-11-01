خير الدين: لا موانع لتحريك الوديعة من لبنان الى الخارج

أكد الوزير السابق ​مروان خير الدين​ أنه "لا موانع لتحريك الوديعة من ​لبنان​ الى الخارج اذا اراد صاحبها تغييرها"، مشيراً الى أن "​مصرف لبنان​ أبدى استعداده للتدخل عبر إصدار شيكات مصرفية للزبون ويمكن ان يصرفها في لبنان والخارج".

وفي حديث تلفزيوني له، أوضح خير الدين أن "البنك يحاول ان يقنع الزبون بعدم التحويل تبديدا لخوفه الذي يشاع ب​الأخبار​، ولكن اذا الزبون مصر على تحويل أمواله لن يتم منعه، ويمكنه ان يأخذ أمواله الى مصرف ثان".

ومن جهة أخرى، أكد أن "​العالم​ المالي متواصل واذا كان لديك مال غير شرعي يمكن معرفته اين ذهب، فكل دول العالم متعاونة في موضوع الأموال غير الشرعية وتبييض الأموال".

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