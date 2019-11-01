علق وزير الدفاع الياس بوصعب على ما ذكرته وكالة "رويترز" للانباء بشان حجب إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، مؤكداً أنه " "لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة ولبنان ليس مستهدفاً"، موضحاً أن "هناك برنامجا أميركيا للمساعدات توقف وهو لا يشمل لبنان فقط بل دولا أخرى أيضا".
وفي حديث تلفزيوني، لفت بوصعب إلى انه "الجميع تفاجأ بهذا القرار وهو قرار مسرب ولم يصدر أي بيانا رسميا عنه"، مؤكداً أن "لا أحد على علم مسبق بهذا الاتجاه".
من جهة أخرى، كشف عن أنه "في آخر زيارة لي إلى بريطانيا تحدثنا عن مساعدات عسكرية للبنان واليوم تم الاعلان عن 25 مليون دولار في هذا الاتجاه".
كانت هذه تفاصيل خبر بو صعب عن قرار تجميد المساعدات العسكرية الأميركية: لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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