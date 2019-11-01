بو صعب عن قرار تجميد المساعدات العسكرية الأميركية: لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة

علق وزير الدفاع ​الياس بوصعب​ على ما ذكرته وكالة "​رويترز​" للانباء بشان حجب إدارة الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ ​مساعدات​ أمنية ل​لبنان​ حجمها 105 ملايين ​دولار​، مؤكداً أنه " "لا علاقة للأمر بالحوادث الأخيرة ولبنان ليس مستهدفاً"، موضحاً أن "هناك برنامجا أميركيا للمساعدات توقف وهو لا يشمل لبنان فقط بل دولا أخرى أيضا".

وفي حديث تلفزيوني، لفت بوصعب إلى انه "الجميع تفاجأ بهذا القرار وهو قرار مسرب ولم يصدر أي بيانا رسميا عنه"، مؤكداً أن "لا أحد على علم مسبق بهذا الاتجاه".

من جهة أخرى، كشف عن أنه "في آخر زيارة لي إلى ​بريطانيا​ تحدثنا عن مساعدات عسكرية للبنان واليوم تم ​الاعلان​ عن 25 مليون دولار في هذا الاتجاه".