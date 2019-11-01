آلان عون: البعض يقول إنه لا يمكن إفراغ الحكومة من الواقع السياسي

أكّد عضو تكتل "لبنان القوي" النائب آلان عون، في تصريح تلفزيوني، أن "رئيس الجمهورية ميشال عون تريث في ما يخص التكليف بما يسهل مرحلة التأليف"، مشيرًا الى أن "الحكومة ستحاكي هموم الناس وتطمئنهم وستتألف من أشخاص أصحاب كفاءة وخبرة أكثر منها ولاء سياسي أو استرضاء لبعض الزعماء".
ولفت الى أن "في الوقت عينه البعض يقول إنه لا يمكن إفراغ الحكومة من الواقع السياسي"، مشددًا على أن "موضوع عودة رئيس الحكومة المستقيل سعد الحريري لترؤس الحكومة المقبلة مطروح بقوة بحكم موقعه وذلك مرتبط الى حد ما بحد أدنى من التفاهم السياسي معه على المرحلة المقبلة".
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