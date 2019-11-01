الأب عازار: هناك مؤامرة على التعليم الخاص في لبنان

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب بطرس عازار، في تصريح تلفزيوني، أن "ما وصلنا اليه اليوم كنا نحذر منه منذ وقت طويل"، مشيرًا الى أن "هناك مؤامرة على التعليم الخاص في لبنان والدليل على ذلك أن الحكومة لم تأخذ موقفًا والأهل لم يرسلوا أولادهم الى المدارس وبعض المدارس تتلقى تهديدات".
وكشف عن "أننا سنصدر يوم الأحد بيانًا في هذا الأمر وسندعي المدارس الى التعويض وفق جدول معين".
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