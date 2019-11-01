الأب عازار: هناك مؤامرة على التعليم الخاص في لبنان

أوضح الأمين العام للمدارس الكاثوليكية ​الأب بطرس عازار​، في تصريح تلفزيوني، أن "ما وصلنا اليه اليوم كنا نحذر منه منذ وقت طويل"، مشيرًا الى أن "هناك مؤامرة على التعليم الخاص في ​لبنان​ والدليل على ذلك أن ​الحكومة​ لم تأخذ موقفًا والأهل لم يرسلوا أولادهم الى المدارس وبعض المدارس تتلقى تهديدات".

وكشف عن "أننا سنصدر يوم الأحد بيانًا في هذا الأمر وسندعي المدارس الى التعويض وفق جدول معين".

