ميقاتي استقبل وفودا شعبية من طرابلس والشمال اعلنت دعمه في وجه أي استهداف

استقبل رئيس كتلة "الوسط المستقل" ​نجيب ميقاتي​ في مركز "​جمعية العزم والسعادة​ الاجتماعية" وفودا شعبية من مختلف مناطق ​طرابلس​ و​الشمال​، أعلنت "وقوفها إلى جانبه في وجه أي استهداف يطاله وعن دعمها لمواقفه الوطنية المشرفة، خصوصا في المرحلة الدقيقة الراهنة".

وشكر ميقاتي للجميع عاطفتهم، مؤكدا "أن الظرف صعب ويحتاج إلى كثير من الوعي والحكمة في إدارة شؤون البلاد"، راجيا الله "أن يحمي ​لبنان​ وأمنه واستقراره وشعبه".

وقد أدى ميقاتي صلاة الجمعة في مسجد طينال.

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