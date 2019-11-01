أكّد مستشار وزير التربية المستقيل ​ألبير شمعون​، في تصريح تلفزيوني، أن "التعميم الذي صدر عن الوزارة وضع ​المدارس​ أما حرية الاختيار في ما إذا كانت ترغب بفتح أبوابها أو لا"، مشيرًا الى أن "هناك مدارس فتحت أبوابها وأخرى أبقتها مغلقة بسبب إقفال الطرقات".

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كانت هذه تفاصيل خبر مستشار شهيب: هناك مدارس فتحت أبوابها وأخرى أبقتها مغلقة بسبب إقفال الطرقات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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