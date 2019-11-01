ريفي: كلام نصرالله إستعراض قوة أجوَف بمواجهة شعب ثائر

اكد الوزير السابق اللواء ​أشرف ريفي​ في تصريح له عبر ​مواقع التواصل الإجتماعي​ ان "كلام الأمين العام ل​حزب الله​ ​السيد حسن نصرالله​ إستعراض قوة أجوَف بمواجهة شعب ثائر يطلب الكرامة ولقمة العيش وبناء دولة حقيقية"، معتبرا أن "إدعاء القوة هو الضعف بعينه، أما الإستقواء فلم يجد سلاحاً الا الشبيحة في ​وسط بيروت​ يعتدون على المتظاهرين الشجعان العُزّل. إنه الإفلاس يا سيد حسن".

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