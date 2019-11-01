أفادت ​المديرية العامة لقوى الامن الداخلي​ بأنه "انتشر بتاريخ اليوم 1/11/2019 مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهر فيه عناصر من ​قوى الأمن الداخلي​ وهم ينهالون بالضرب على أحد الأشخاص أمام ​جمعية المصارف​ في محلة الجميزة ومن خلال المتابعة، تبيّن أن س. غ. من مواليد1991، لبناني، تم توقيفه بناء لإشارة ​القضاء​ المختصّ قد قام باعتراض عمل الدورية أثناء قيامها باقتياد الأشخاص الذين اقتحموا مبنى الجمعية، والتفوّه بعبارات نابية بحق العناصر ورغم قيامهم بردعه بطريقة سلميّة، أقدم على لكم أحدهم على وجهه وإيذائه، -الذي نال تعطيل يومين عن العمل -مما أدّى إلى ردّة فعل غير مبرّرة من قبل عدد من العناصر الذين قاموا بضربه واستعمال القوة المفرطة تجاهه في مخالفة صريحة لتعليمات قوى الأمن الداخلي وإن هذا التصرف موضوع تحقيق إضافي مسلكي وستتم المحاسبة وفقا للأصول".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر قوى الامن توضح فيديو ضرب أحد الاشخاص أمام جمعية المصارف: اعترض عمل الدورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.