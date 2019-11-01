البيانو في محطات سكك الحديد ظاهرة منتشرة في بريطانيا









اسماء السيد - بيانو محطات سكك الحديد مشروع في بريطانيا يمكّن الجميع من العزف، ويهدف إلى إدخال السعادة على قلوب المسافرين، كون الموسيقى لغة تجمع الناس فيتفاهمون بها.

""الخليج 365"" من بيروت: يقوم دينيس روبنسون (92 عامًا) في كل اثنين وجمعة برحلة مدتها 30 دقيقة من منزله في ساتون بجنوب لندن، إلى محطة سانت بانكراس الدولية، في قلب العاصمة البريطانية للعزف على البيانو، في مشهد جذب الكثيرين.

دينيس هو أحد عازفي البيانو الهواة في بريطانيا. حصل على بعض الشهرة بعد عرضه الغنائي مع المطرب كيلي أوكونور في أبريل، وكان يسعد الركاب مدة سبع سنوات بمعزوفاته الخاصة التي تحرك مشاعر الحنين إلى الماضي.

[(دينيس روبنسون يعزف على بيانو محطة سانت بانكراس)]- صورة من فيديو لبي بي سي

بيانو سانت بانكراس

تعرض دينيس لسكتة دماغية في المحطة في أغسطس أثرت سلبًا في حركة يده اليسرى، لكن لم يمض وقت طويل حتى عاد إلى العزف مغنيًا بهدوء لنفسه.

يرد دينيس فضل تغريفة على البيانو إلى زوجته ديان التي قضى معها 34 عامًا من الحياة الزوجية، يعزف عليه في محطة سانت بانكراس حيث تم التبرع بهذه الآلة الموسيقية بينما كانت تدرس اللغة اليونانية في المكتبة البريطانية القريبة.

على الرغم من أن شيفيلد غالبًا ما يُشار إليها بأنها موطن أول بيانو في الشوارع، فإن فكرة البيانو في سانت بانكراس كانت من بنات أفكار الفنان البريطاني لوك جيرام الذي أطلق مشروع "بلاي مي، أي يورز" في مدن حول العالم منذ عام 2008.

امتداد التجربة

دفع نجاح بيانو سانت بانكراس مجموعات أخرى لتثبيت آلات موسيقية خاصة بها في محطات السكك الحديدية في جميع أنحاء البلاد. هناك الآن ما لا يقل عن 34 بيانو متاح في المحطات البريطانية.

ضغط هوف بيتر كايل، عضو حزب العمال، للحصول على بيانو في محطة برايتون في عام 2014 على أمل أن "يقلل من الضجر" الذي يسببه الانتظار في المحطة.

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مسافرة تعزف على بيانو في محطة سانت بانكراس

بعد عشرة أشهر، ومع الضوء الأخضر من محطة ساوثرن للقطارات، وصل أول بيانو إلى المحطة، باللونين الأحمر والأصفر على طراز السيرك مع كتابة "أرجو العزف عليّ" فوق الغطاء.

حياة وألوان

رتبت هانا سايرز (34 عامًا) ومجموعة مجتمعها المحلي لوضع بيانو في محطة سيلهيرست الصغيرة في عام 2018. وأعربت مع عدد من الأفراد الذين قدموا التبرعات عن أملهم في أن "يساعد البيانو الناس على الشعور بالإيجابية حول مكان إقامتهم".

عازف على البيانو في احدى محطات بريطانيا

تقول هانا: "أردنا أن نعيد الحياة والألوان إلى جناحنا الصغير في كرويدون". تضيف: "الشيء الوحيد الذي كنا قلقين بشأنه هو احتمال تعرض البيانو للضرر. لكن الأمر لم يحدث حتى الآن".

بيانو في محطة ثورنتون هيث

قامت محطة ثورنتون هيث المجاورة بتركيب بيانو ثانٍ بعد أن تسبب تسرب المياه في تلف أجهزة أول بيانو في المحطة. وتصف ليندا واتسون، وهي من السكان المحليين، هذه الخطوة بأنها "رصيد مجتمعي". تضيف أن لدى ثورنتون هيث العديد من الموسيقيين الرائعين. كما أن الاستمتاع بالموسيقى الحية أثناء السفر يعد مفاجأة سارة.

أعدت ""الخليج 365"" هذا التقرير عن "بي بي سي". الأصل منشور على الرابط:

https://www.bbc.com/news/uk-50158653