دبي - بواسطة محمد فارس © Reuters ميركل تقول أوضاع الكشميريين لا يمكن استمرارها

نيودلهي (رويترز) - قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل للصحفيين المرافقين لها في رحلة إلى نيودلهي حيث تجري محادثات مع رئيس وزراء الهند إن الأوضاع التي يعيش فيها شعب كشمير لا يمكن استمرارها ويتعين تحسينها.

وأضافت أنها ستثير القضية مع ناريندرا مودي مساء الجمعة، موضحة أنها في الوقت الذي تدرك فيه موقف الهند من الإقليم،الذي تطالب باكستان بالسيادة على أجزاء منه، إلا أنها تريد سماع خطط مودي لإعادة الهدوء فيه.

وقالت ميركل "الوضع هناك بالنسبة للناس لا يمكن استمراره كما هو عليه ويتعين تحسينه". وهزت الاحتجاجات المنطقة بعد قرار نيودلهي إلغاء الحكم الذاتي للإقليم الذي تقطنه أغلبية مسلمة.

(إعداد أيمن سعد مسلم للنشرة العربية - تحرير حسن عمار)