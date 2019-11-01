شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع المقبل.. "نقل البرلمان" تفتح ملف الطرق والسكة الحديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ثلاثة اجتماعات تعقدهم لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام عبد الواحد، تبدأ يوم الأحد المقبل، لمناقشة عدد من الملفات الهامة.

وفيما يلى نستعرضها علي النحو التالي :



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إعداد الصياغة النهائية بشأن مشروع قانون الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 152 لسنة 1980، بإنشاء الهيئة القومية لسكك حديد مصر.

استكمال توصيات اللجنة إلى الحكومة من واقع نص تقريرها عن الزيارة الميدانية التى أجرتها اللجنة إلى محافظة مرسى مطروح فى الفترة من 9 إلى 14 سبتمبر 2019، والتى تضمنت وجود آلية للتنسيق بين الجهات التى تقوم بصيانة وإحلال الطرق، وزيادة وقت التشغيل بالموانئ لتصبح 24 ساعة بالتناوب بدلاً من 10 صباحًا إلى 4 مساءً.

مناقشة عدد من طلبات إحاطة لها علاقة بمشكلات الطرق والنقل فى المحافظات، بحضور ممثلين عن وزارة النقل.