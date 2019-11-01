“ديربي العرب”.. زوران وكارتيرون يشددان على صعوبة المواجهة

أجمع الفرنسي باتريس كارتيرون، مدرب الرجاء الرياضي، والصربي زوران مانولوفيتش مدرب الوداد الرياضي، على صعوبة المباراة التي ستجمع بين الفريقين غدا السبت، برسم ذهاب ثمن نهائي كأس محمد السادس للأندية الأبطال.

وقال كارتيرون في المؤتمر الصحافي الذي عُقد اليوم الجمعة، “المباراة تُلعب من ذهاب وإياب لا إمتياز لفريق على الآخر لأنها تجرى على ملعب الفريقين معا وأمام مدرجات تضم جماهيرهما بالتساوي”.

وعن غيابات فريق الوداد، قال المدرب الفرنسي، “بالنسبة لي الغيابات هي أن يكون الفريق منقوصا من لاعبيه على الملعب، ونحن سنلعب ضد الوداد بأحد عشر لاعبا مقابل أحد عشر، لذلك فليس هناك غيابات في صفوف المنافس”.

وبخصوص خبرته بأجواء الديربي مقارنة بمدرب الوداد، “الديربي الذي لعبته السنة الماضية كان بمراكش، أما اليوم فنحن نلعب بمكانه الطبيعي وتحت الضغط الجماهيري، لا أعتقد أنني أملك امتياز عن مدرب الخصم في هذه النقطة”، يقول مدرب الرجاء.

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من جهته قال مدرب الوداد، “إنها مباراة الديربي الأولى لي مع الفريق الأحمر، هي مواجهة صعبة على الفريقين معا، لأنهما مدينة واحدة ويلعبان على ملعب واحد”.

وأضاف مانولوفيتش، “لدينا خمس غيابات، لكن اللاعبين الحاضرين سيقدمون الأداء المتميز، سيكون التعادل نتيجة إيجابية بالنسبة لنا”.