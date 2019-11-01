“اليوسفي” يظهر بلباس رياضي بعد الغياب عن تخليد ذكرى تأسيس الاتحاد الاشتراكي- صور

بعدما غاب الثلاثاء الماضي، عن حفل الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي، الذي راهن عليه ادريس لشكر، في إطار مساعي المصالحة، ظهر اليوم الجمعة، عبد الرحمن اليوسفي، الوزير الأول الأسبق، وأحد مؤسسي الاتحاد الاشتراكي، بلباس رياضي، خلال استقباله اليوم الجمعة لناد الاتحاد الرياضي البيضاوي.

وفندت الصور الجديدة للزعيم الاتحادي، وهو يستقبل الفريق البيضاوي، ويحثهم على تحقيق التأهل، لنهائي كأس العرش، ادعاءات غيابه عن حفل الذكرى الـ60 لتأسيس الاتحاد الاشتراكي، بسبب المرض، كما صرح بذلك أكثر من مصدر حزبي، مساء الثلاثاء الماضي، بمسرح محمد الخامس بالرباط.

واستقبل عبد الرحمن اليوسفي، اليوم الجمعة، نادي الاتحاد الرياضي البيضاوي، في منزله، وتمنى له الفوز في مباراة الدفاع الحسني الجديدي، برسم نصف نهائي نيل كأس العرش لكرة القدم موسم 2018– 2019، والمقررة السبت 9 نونبر، بالملعب الكبير بطنجة.

ووعد اليوسفي، الكاتب الأول الأسبق لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مكونات الفريق بحضور مباراة النهاية، في حال تأهل الطاس.

وسلم رئيس الاتحاد البيضاوي، عبد الرزاق المنفلوطي، لليوسفي، البدلة الرياضية للنادي بالإضافة إلى قبعة، كما سلمه هدية عبارة عن صورة للملك محمد السادس، رسمها فنان من محبي الطاس من سكان الحي المحمدي، معقل الفريق.

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وحث اليوسفي، لاعبي الفرق على البدل والعطاء، من أجل إعادة الفريق إلى سابق عهده، ودعا الجمهور إلى إعادة الدفء إلى مدرجات الملعب لتشجيع الفريق.

وبدا واضحا مساء الثلاثاء الماضي، غياب عدد من رموز حزب الاتحاد الاشتراكي، وحضر أمين عام سابق واحد، وهو ادريس الراضي، بينما غاب عبد الرحمان اليوسفي ومحمد اليازغي، كما غاب قياديون آخرون، منهم فتح الله ولعلو، ومحمد الأشعري ومحمد الكحص.