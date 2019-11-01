تنقل في موكب شبيه بموكب الملك.. ولي العهد يمارس القنص

قام ولي العهد، الأمير مولاي الحسن، في نهاية الأسبوعين الماضيين، باصطحاب مجموعة من زملائه وأصدقائه إلى مدينة بوزنيقة، حيث قاموا بممارسة هواية قنص الغزلان والطيور وبعض الطرائد الأخرى.

وحسب أسبوعية «الأيام» في عددها الأخير، فإن ولي العهد تنقل في موكب شبيه بموكب الملك، حيث رافقه حراس خاصون، مدعومين بعناصر من الدرك الملكي، من الرباط إلى بوزنيقة، كما عرف الطريق السيار تعزيزات أمنية خلال مقام ولي العهد في محمية بوزنيقة.

وحسب «الأيام»، فإن ولي العهد رافق والده عدة مرات في رحلات الصيد، حيث باتت رياضة القنص من هواياته المفضلة، إلى جانب كرتي السلة والقدم وبعض الرياضات المائية.