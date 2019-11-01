لتحقيق فوزهما الثاني في البطولة.. نهضة الزمامرة والسريع يفتتحان شريط الدورة السادسة

يستقبل فريق نهضة الزمامرة، اليوم الجمعة، ضيفه سريع واد زم، على أرضية ملعب أحمد شكري، لحساب مباريات الأسبوع السادس من البطولة الاحترافية.

وتمثل المواجهة الظهور الرابع لصاحب الأرض في بطولة هذا الموسم، حيث يمتلك مباراتين ناقصتين، بينما يخوض السريع مباراته الخامسة، وهو المنقوص من مباراة وحيدة.

ويبحث كلا الفريقين على تحقيق فوزه الثاني، إذ فاز النهضة في مباراة وحيدة، كانت أمام مضيفه يوسفية برشيد ضمن مباريات الجولة الأولى، قبل أن ينهزم بتطوان أمام المغرب التطواني، ثم تعادل في مباراته الثالثة مع ضيفه أولمبيك آسفي.

ومنحت الدورة الماضية أول فوز لسريع واد زم، بعدما دك شباك ضيفه رجاء بني ملال بثلاثة أهداف لواحد، مقابل تعادل وحيد مع ضيفه مولودية وجدة، في حين خسر مباراتين أمام الجيش الملكي، وأولمبيك خريبگة.