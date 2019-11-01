” السيدة بلوك” تخرج عن صمتها بخصوص زواجها من ملياردير مغربي”

كشفت رضوى الشربيني، الإعلامية المصرية، المثيرة للجدل، أخيرا، حقيقة زواجها من ملياردير مغربي، نافية كل الشائعات، التي انتشرت حول ذلك.

ونشرت الإعلامية الشهيرة بكلمة “بلوك”، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك’، كذبت فيه شائعات زواجها، وقالت: “يا جماعة، أخبرتكم من قبل، أنني عندما سأرغب بالزواج، سأستشيركم، وسيكون الجمهور هو أول من يعرف”.

Advertisements

وأضافت الشربيني: “زواجى من ملياردير مغربي إشاعة مثل أى إشاعة .. جوزونى 13 مرة.. و27 خطوبة”..

وواصلت الشربيني حديثها بنوع من السخرية، بالقول: “أنا سمعت أنه ملياردير، وطول بعرض، طيب أخبروني من هو لكي أعرفه،.. و أعرف مكان حفل زفافي؟ .. عشان أبقى عارفة بس”.

وانتشرت، قبل مدة، أخبار تفيد أن الشربيني ارتبطت بملياردير مغربي، ينحدر من مدينة فاس، الأمر الذي خلق ضجة حولها، خصوصا أن مواقفها من الرجال تصورهم دائما على أنهم لا يقدرون المرأة، وتطالب النساء بمعاملتهم بقسوة.