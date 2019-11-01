كشفت رضوى الشربيني، الإعلامية المصرية، المثيرة للجدل، أخيرا، حقيقة زواجها من ملياردير مغربي، نافية كل الشائعات، التي انتشرت حول ذلك.
ونشرت الإعلامية الشهيرة بكلمة “بلوك”، مقطع فيديو لها عبر صفحتها الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي “فايسبوك’، كذبت فيه شائعات زواجها، وقالت: “يا جماعة، أخبرتكم من قبل، أنني عندما سأرغب بالزواج، سأستشيركم، وسيكون الجمهور هو أول من يعرف”.
وأضافت الشربيني: “زواجى من ملياردير مغربي إشاعة مثل أى إشاعة .. جوزونى 13 مرة.. و27 خطوبة”..
وواصلت الشربيني حديثها بنوع من السخرية، بالقول: “أنا سمعت أنه ملياردير، وطول بعرض، طيب أخبروني من هو لكي أعرفه،.. و أعرف مكان حفل زفافي؟ .. عشان أبقى عارفة بس”.
وانتشرت، قبل مدة، أخبار تفيد أن الشربيني ارتبطت بملياردير مغربي، ينحدر من مدينة فاس، الأمر الذي خلق ضجة حولها، خصوصا أن مواقفها من الرجال تصورهم دائما على أنهم لا يقدرون المرأة، وتطالب النساء بمعاملتهم بقسوة.
كانت هذه تفاصيل خبر ” السيدة بلوك” تخرج عن صمتها بخصوص زواجها من ملياردير مغربي” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم 24 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.