توقيف شخصين ببني ملال احتجزا تلميذة واغتصباها بشكل وحشي

قالت المديرية العامة للأمن الوطني، إن المصلحة الولائية للشرطة القضائية بمدينة بني ملال، تمكنت أمس الخميس، من توقيف شخصين أحدهما من ذوي السوابق القضائية العديدة، والثاني قاصر يبلغ من العمر 17 سنة، للاشتباه في تورطهما في قضية تتعلق بالتغرير بفتاة قاصر مقرون بالاغتصاب.

وذكر البلاغ، أن مصالح الأمن الوطني، كانت قد توصلت في 24 أكتوبر المنصرم، ببلاغ البحث لفائدة العائلة، مفاده اختفاء فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 سنة، نتيجة خلاف مع شقيقها، وهو ما استدعى تعميم الأبحاث في شأنها، وتكثيف التحريات الميدانية لتحديد مكان تواجدها، وذلك قبل أن تراجع مسكن عائلتها.

وأضاف المصدر ذاته، أنه تم إخضاع الفتاة المذكورة للخبرة الطبية، قبل أن يتم توقيف شخصين، أحدهما قاصر، يشتبه في تورطهما في التغرير بالفتاة القاصر وتعريضها لاعتداء جنسي.

وتم الاحتفاظ بالمشتبه فيه القاصر تحت المراقبة، فيما تم وضع المشتبه فيه الراشد، تحت تدبير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث القضائي.

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يذكر أن الطفلة اختفت قبل أسبوع، ليتم العثور عليها الثلاثاء الماضي، وهي في حالة حرجة بعد تعرضها لاعتداء وحشي.

وقال والد الضحية في حديثه لـ”اليوم24″، إن ابنته كانت عائدة رفقة أخيها من المدرسة، لتختفي عن الأنظار بشكل مفاجئ لأزيد من أسبوع.

وأشار المتحدث ذاته، أن إبنته تعرضت للاغتصاب، حيث تم احتجازها من طرف شخص داخل منزله، لمدة أسبوع كامل، قبل أن تعيدها أمه لمنزل العائلة وهي في حالة صدمة نفسية كبيرة.