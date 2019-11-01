هـ. أم الفحم يتلقى خسارة ثانية على التوالي

القدس - بواسطة محمد عز العرب - مني فريق هبوعيل أم الفحم بخسارة ثانية على التوالي في الدوري على يد مكابي بيتح تيكفا بهدفين مقابل لا شيء، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق الخصم المباراة على استاد "هموشفاة" في بيتح تيكفا، وسط حضور المئات من المشجعين.

وأسفر شوط المباراة الأول عن تقدم أصحاب الأرض بهدف أحرزه في الدقيقة 27، وخلال مجريات الشوط الثاني وتحديدًا في الدقيقة 67 جاء الهدف الثاني لمكابي بيتح تيكفا، وفي الدقيقة 83 قلصّ اللاعب دوفيف غباي النتيجة بهدف هبوعيل أم الفحم الوحيد، وفي الدقيقة 87 حسم الفريق الخصم المباراة بهدف ثالث.

وبهذه الخسارة، تجمد رصيد هبوعيل أم الفحم عند 19 نقطة وهو يحتل المركز الرابع بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيستضيف الفريق الفحماوي في مباراته المقبلة شقيقه القسماوي على استاد العفولة يوم 11 من الشهر الجاري.