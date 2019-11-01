الوحدة كفر قاسم يهزم هـ. أشكلون

القدس - بواسطة محمد عز العرب - حقق فريق الوحدة كفر قاسم الفوز على ضيفه هبوعيل أشكلون بنتيجة هدفين مقابل هدف للأخير، ضمن أحداث الجولة الحادية عشر من دوري الدرجة الممتازة.

واستضاف الفريق القسماوي على استاد اللد، وسط حضور المئات من المشجعين.

وافتتح الفريق المضيف باب التسجيل بهدف مبكر أحرزه اللاعب، سامح مرعب، بعد مرور 12 دقيقة على بداية اللقاء، ثم في الدقيقة 15 أدرك الفريق الضيف هدف التعادل، وفي الدقيقة 23 حسم اللاعب إليان روحانا المباراة بهدف ثان لصالح الوحدة كفر قاسم.

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ومن أبرز ما شهدته المباراة، طرد لاعب الوحدة كفر قاسم، غدعون أكاوة، بالبطاقة الحمراء في الدقيقة 49 من عمر اللقاء.

وبهذا الفوز، رفع فريق الوحدة كفر قاسم رصيده من النقاط إلى 17 نقطة وهو يحتل المركز الخامس بترتيب لائحة الدوري.

هذا، وسيحل الوحدة كفر قاسم في مباراته المقبلة ضيفا على شقيقه هبوعيل أم الفحم يوم 11 من الشهر الجاري.