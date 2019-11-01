عرابة: مصرع امرأة في حادث طرق

القدس - بواسطة محمد عز العرب -

لقيت امرأة (56 عاما) من عرابة، مساء اليوم، الجمعة، مصرعها من جراء تعرضها لحادث طرق عند المدخل الرئيسي للمدينة.

ونقلت المصابة إلى عيادة طبية في القرية، قبل أن يتم نقلها بواسطة طواقم "نجمة داوود الحمراء" إلى مستشفى بوريا في طبرية.

وقدّرت الطواقم الطبية حالة المصابة بالحرجة، قبل أن يعلن طاقم الأطباء في المستشفى عن مصرعها متأثرة بجراحها.

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وأسفرت حوادث الطرق في البلاد إلى مصرع 272 على الأقل منذ مطلع العام الحالي، أي بزيادة تقدر بنحو 35 ضحية مقارنة بالفترة الموازية من العام الماضي.

واعتبر رئيس جمعية "ضوء أخضر" (أور ياروك)، المعنية بالسلام والوقاية على الطرق، أن "هذا العام هو عام فشل للحكومة الإسرائيلية، بينما يدفع المواطنون الثمن".