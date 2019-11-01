بسمة طبعون: إصابة شخص بجروح خطيرة في جريمة إطلاق نار

القدس - بواسطة محمد عز العرب - أصيب شخص في الثلاثينات من عمره، مساء اليوم، الجمعة، بجروح خطيرة من جراء تعرضه لجريمة إطلاق نار وقعت في قرية بسمة طبعون.
وفي التفاصيل، جاء أن طواقم "نجمة داوود الحمراء" تلقوا بلاغا عن إصابة شخص بأعيرة نارية في بسمة طبعون.
وذكرت الطواقم الطبية أنها قدمت الإسعافات الأولية للمصاب، ووصفت إصابته بـ"الخطيرة".
وأضافت أنه تم نقل المصاب إلى مستشفى "رمبام" في مدينة حيفا، لاستكمال العلاج.
وفي بيان صدر عنها، ذكرت الشرطة أنها وصلت إلى المكان، وباشرت التحقيق في ملابسات الحادث، بما في ذلك جمع الأدلة بواسطة وحدة الأدلة الجنائية، وأضافت أنها شرعت بالبحث عن أشخاص يشتبه بضلوعهم بالجريمة.
يأتي ذلك وسط استمرار الحراك الشعبي رفضا للعنف ونبذا للمجرمين واحتجاجا على تواطؤ الشرطة مع العنف والجريمة، ضمن سلسلة من الفعاليات التي أقرتها لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية، خلال الأسابيع الماضية.
هذا، وارتفع عدد ضحايا جرائم القتل منذ مطلع العام 2019 الجاري ولغاية اليوم إلى 79 عربيًا بينهم 11 امرأة.
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