مسؤول أمريكي: واشنطن تنظر في أمر زعيم داعش الجديد

قال ناثان ساليز المنسق الأمريكي لمكافحة الإرهاب، الجمعة، إن الولايات المتحدة تنظر في أمر زعيم تنظيم داعش الجديد لتحديد دوره في الجماعة ومن أين أتى.



جاء ذلك بعد مقتل زعيم التنظيم السابق أبوبكر البغدادي خلال غارة أمريكية الأحد الماضي، وقال ساليز في مؤتمر صحفي "في أي وقت يحدث فيه انتقال للقيادة في المنظمة الإرهابية، نريد أن نضمن امتلاك أحدث المعلومات التي نحتاجها لمواجهة التهديد".

Advertisements

وفي وقت سابق اليوم، أعلن الرئيس دونالد ترامب أنه "يعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي خلف أبوبكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه.

وكتب ترامب على تويتر: "لتنظيم داعش زعيم جديد.. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم داعش أكد، الخميس، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية، معلنا تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا إلى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.