مستشار سلفاكير يصل الخرطوم للتنسيق بشأن السلام في جوبا

وصل وفد من جنوب السودان برئاسة توت قلواك مستشار الرئيس سلفاكير مياريت للشؤون الأمنية، الجمعة، إلى الخرطوم، في إطار مفاوضات السلام في جوبا.

وقال وزير الكهرباء بجنوب السودان ضيو مضوك في تصريحات صحفية لدى وصوله، مطار الخرطوم، إن الوفد يحمل رسالة خطية من سلفا كير إلى رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان تتعلق بملف السلام وتنفيذ اتفاق بين الفرقاء السياسيين في جوبا.





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وأضاف مضوك أن البلدين يجريان في الوقت الراهن مشاورات متواصلة بشأن اتفاق سلام خاصة مع اقتراب تشكيل حكومة الوحدة الوطنية في جنوب السودان المقرر لها ١٢ نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.

وأشار وزير الكهرباء إلى دور السودان في تنفيذ هذا الاتفاق الذي وصفه بدور "محوري" باعتباره ضامنا له.

وأعلن عن دخول الوفد في مشاورات مع القيادة السودانية بالخرطوم تتركز حول ضمان تنفيذ اتفاق السلام بين الأطراف في جنوب السودان.

ووقع الرئيس سلفاكير ورياك مشار زعيم المعارضة في جنوب السودان اتفاق سلام في سبتمبر/أيلول 2018 بعد سلسلة من الاتفاقات التي لم تنجح في إنهاء الصراع الأهلي الذي أودى بحياة مئات الآلاف من الأشخاص وشرد ثلث السكان ودمر اقتصاد هذا البلد.

واتفق الجانبان في مايو/أيار الماضي على تشكيل حكومة وحدة في غضون 6 أشهر، وبعدها قالا في سبتمبر/أيلول إنهما سيشكلان حكومة انتقالية بحلول 12 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل في إطار هذا الاتفاق.