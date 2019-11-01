واشنطن: الحرس الثوري الإيراني ينفق مليار دولار سنويا لتمويل الإرهاب

كشف ناثان سيلز منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب، النقاب عن أن الحرس الثوري الإيراني ينفق أكثر من مليار دولار سنويا لتمويل أنشطة الإرهاب في الشرق الأوسط.

وقال سيلز في تصريحات صحفية، الجمعة، إيران لا تزال الراعية الأولى للإرهاب في العالم، وهناك تزايد ملحوظ في جرائم الكراهية حول العالم.

وأضاف، لقد بذلنا جهودًا حثيثة في تقويض دور تنظيم داعش الإرهابي في سوريا والعراق، ولكن الإرهاب الإيراني ما زال يهدد دولا أوروبية عدة، وأولويتنا تقويض تلك الأنشطة.

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وتابع: الولايات المتحدة ستواصل استخدام العقوبات للحد من الأنشطة الإرهابية، ونجحنا في منع الإرهابيين من دخول أراضينا، ونتقاسم المعلومات مع عدد من الدول لتحقيق ذلك.

وشدد منسق وزارة الخارجية الأمريكية لشؤون مكافحة الإرهاب على أن واشنطن ستواصل تسخير جميع جهودها لتدمير داعش بشكل نهائي، مشيرا إلى أن واشنطن على دراية بوجود زعيم جديد للتنظيم الإرهابي وننسق مع شركائنا لاستهدافه.

وأوضح أن قوات سوريا الديمقراطية أكدت للرئيس دونالد ترامب أنها ألقت القبض على أغلب سجناء داعش في شمال شرقي سوريا بعد هروبهم إثر الهجوم التركي.

ولفت إلى أن الإدارة الأمريكية حرصت منذ سنوات على دعم السلطات اللبنانية في حربها ضد إرهاب مليشيا حزب الله.