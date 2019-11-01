إقصاء الإخوان من مناصب رفيعة بالقضاء السوداني

أصدرت رئيسة القضاء السوداني نعمات عبدالله محمد خير قرارات بنقل 35 قاضيا محسوبين على نظام الإخوان البائد، من مناصب رفيعة بالسلطة القضائية.

وقالت مصادر لـ"العين الإخبارية" إن القضاة الذين شملهم النقل بدرجات مختلفة بينهم قضاة محكمة عليا واستئناف، ومحكمة خاصة بالدرجة الأولى والعامة وتم استبدالهم بآخرين مهنيين وذوي كفاءة.





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وأشارت المصادر إلى أن قرار إبعاد هؤلاء القضاة يأتي في إطار خطة لهيكلة السلطة القضائية وإنهاء سيطرة التنظيم البائد عليها، والتي بدأت بتعيين رئيسة جديدة لها من قوى الثورة.

وكانت رئيسة القضاء قد أصدرت، الأسبوع الماضي، قرارا بتشكيل لجنة للنظر في ملف القضاة الذين فصلهم نظام الإخوان بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير تعسفيا توطئة لإعادتهم للخدمة مجددا.

يأتي هذا في وقت تسعى فيه الحكومة السودانية إلى الاستجابة لتطلعات قوى الثورة السودانية، وقد واصل رئيس الوزراء السوداني الدكتور عبدالله حمدوك حملة إقالات لعناصر تنظيم الإخوان من مؤسسات الدولة، حيث أعفى 3 وكلاء وزارات محسوبين على نظام البشير، وهو ما نال ارتياح الشارع المتعطش لاجتثاث هذه الجماعة الإرهابية.

واستقبل السودانيون قرارات إبعاد العناصر الإخوانية من مؤسسات الدولة المختلفة بترحاب كبير، مع دعوات لتسريع إجراءات تنظيف منسوبين من دواوين الدولة، لكون وجودهم شكّل خطرا على نجاح حكومة الثورة.