ترامب: نعلم تماما خليفة البغدادي في تنظيم داعش

الرئيس الأمريكي دونالد ترامب - أ.ف.ب

أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الجمعة، أنه "يعرف تماما" من هو الزعيم الجديد لتنظيم داعش الذي خلف أبوبكر البغدادي بعد مقتله، والذي لا تتوافر معلومات دقيقة عنه.



وكتب ترامب على تويتر: "لتنظيم داعش زعيم جديد.. نعلم تماما من هو" بدون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وكان تنظيم داعش أكد، الخميس، مقتل زعيمه أبوبكر البغدادي في عملية أمريكية شمالي سوريا بالقرب من الحدود التركية، معلنا تعيين أبوإبراهيم الهاشمي القرشيّ خلفا له، كما دعا إلى "الثأر" لمقتله والانتقام من الولايات المتحدة.

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ولم يتم إلا نادرا تداول اسم القرشيّ بين الأسماء المطروحة لاحتمال خلافة البغدادي.





ولا تتوافر تفاصيل عن الزعيم الجديد للتنظيم حتى إن جنسيته غير معروفة، وفق ما قال الخبير العراقي المتخصص بتنظيم داعش هشام الهاشمي.

وأوضح الهاشمي: "كل ما نعلمه أنه قاضي داعش ويرأس ما يسمى بالهيئة الشرعية" في التنظيم.

وكان الرئيس الأمريكي أعلن، الأحد الماضي، مقتل البغدادي (48 عاماً) لدى تفجيره سترة ناسفة كان يرتديها، بعدما حاصرته قوات أمريكية خاصة في نفق مغلق في قرية باريشا في شمال غربي سوريا.