بيلوسي: بدء جلسات الاستماع حول "تقصير" ترامب الشهر الحالي

توقعت رئيسة مجلس النواب الأمريكي نانسي بيلوسي، الجمعة، بدء المجلس في عقد جلسات الاستماع العامة لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر نوفمبر/تشرين الثاني الجاري.



ونقلت وكالة أنباء "بلومبرج" عن بيلوسي قولها إنه لا يوجد موعد نهائي ومحدد للانتهاء من التحقيقات المقررة.

ويواجه الرئيس الأمريكي حملة داخل مجلس النواب، وصفها بـ"غير القانونية" وهدفها الانقلاب عليه والإطاحة به.

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وأمس الخميس، وافق مجلس النواب بالأغلبية على استمرار إجراءات النظر في عزل ترامب على خلفية قضية أوكرانيا.

وكانت بيلوسي قررت في 24 سبتمبر/أيلول وضع حزبها على الطريق الشاق الذي تمثله "إجراءات عزل الرئيس" بعد الكشف عن مضمون مكالمة هاتفية بين ترامب ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي خلال الصيف.

وفي هذا الاتصال، طلب ترامب من الرئيس الأوكراني التحقيق بشأن خصمه جو بايدن وأعمال ابنه هانتر بايدن في أوكرانيا.

لذلك يتهم الديمقراطيون ترامب باستغلال سلطته لغايات شخصية؛ لأن بايدن هو الأوفر حظا لمنافسته في الانتخابات الرئاسية في 2020.