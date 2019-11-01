نانسى بيلوسى تتوقع بدء جلسات الاستماع العامة لمناقشة توجيه الاتهام بالتقصير لترامب الشهر الحالى...

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رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى توقعت اليوم الجمعة رئيسة مجلس النواب الأمريكى نانسى بيلوسى بدء المجلس فى عقد جلسات الاستماع العامة لبحث توجيه الاتهام إلى الرئيس الأمريكى دونالد ترامب بالتقصير خلال شهر تشرين ثان / نوفمبر / الحالى . ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن بيلوسى قولها إنه لايوجد موعد نهائى ومحدد للانتهاء من التحقيق .

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