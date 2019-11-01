غذاء ودواء

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل مكة وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية بالتعاون مع ائتلاف الخير للإغاثة الإنسانية 513 سلة غذائية في المناطق المحاذية لمحافظة صعدة، استفاد منها 2,515 فردا، كما أجرى الفريق الطبي التطوعي لمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية 11 عملية جراحية في اليوم الرابع من حملته الطبية التطوعية لجراحة التشوهات الخلقية للمسالك البولية للأطفال في مستشفى سيئون العام، وتستهدف الحملة 69 طفلا وطفلة من مختلف محافظات الجمهورية اليمنية.



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