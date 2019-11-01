ترمب: اتفاق بريكست يصعب التوصل لاتفاق تجاري مع بريطانيا

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

شكرا لقرائتكم خبر [title] ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل د ب أ - واشنطن

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترمب إن الاتفاق الأخير الذي توصل إليه رئيس وزراء بريطانيا بوريس جونسون مع الاتحاد الأوروبي بشأن مغادرة المملكة المتحدة التكتل (بريكست)، سيجعل من الصعب التوصل لاتفاق تجاري بين لندن وواشنطن بعد إتمام عملية الانسحاب.

ووفقا لما أوردته وكالة أنباء «بلومبيرج» أمس، أضاف ترمب في مقابلة مع نيل فاراج، رئيس «حزب بريكست» البريطاني، على إذاعة «إل بي سي» أن البلدين يستطيعان «تحقيق أرقام أكبر بكثير» حال توصل جونسون إلى صيغة أوضح للانسحاب من الاتحاد الأوروبي.

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وأضاف ترمب «نريد إجراء معاملات تجارية مع المملكة المتحدة، وهم يريدون التجارة معنا... في ظل جوانب بعينها في اتفاق (بريكست)، لا يستطيع المرء أن يفعل ذلك، لا يمكنه القيام بأعمال تجارية، ولا نستطيع التوصل لاتفاق تجاري مع المملكة المتحدة. نحن مستبعدون في ظل وجود بعض الجوانب، إنه أمر سخيف».

ووفقا لـ «بلومبيرج»، يمثل ما ذكره الرئيس الأمريكي أنباء سيئة لجونسون، الذي يروج لفرص تجارية سريعة ومربحة مع الولايات المتحدة، كأحد أهم الجوائز الكبرى التي تنتظر بلاده بعد مغادرة الاتحاد الأوروبي.

وكان رئيس الحكومة البريطانية أعاد التفاوض مع الاتحاد الأوروبي بشأن الانسحاب، وهو يتطلع إلى تحقيق فوز مقنع في الانتخابات المبكرة المقررة في البلاد في الثاني عشر من ديسمبر المقبل، حتى يستطيع دفع البرلمان صوب الموافقة على الاتفاق الذي توصل إليه مع بروكسل.

وترى «بلومبيرج» أن تحذيرات ترمب تشير إلى أنه حتى في حال تمكن جونسون في نهاية المطاف من الحصول على الموافقة على اتفاق بريكست، بعد ثلاث سنوات من الجدل السياسي الموجع، لن يكون الأمر كما تمناه رئيس الوزراء، أي إبرام اتفاق تجاري «رائع» مع أكبر اقتصاد في العالم.