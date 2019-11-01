الحكومة اليمنية تؤكد تعاملها البناء مع اتفاق الرياض والابتعاد عن المناكفات السياسية

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش -

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جددت الحكومة اليمنية الشرعية تعاملها البناء مع اتفاق الرياض والابتعاد عن المزايدة والمناكفات السياسية والعمل الصادق على إنجاح الاتفاق. ونفى وزير الإعلام اليمني معمر الإرياني في تصريح نقلته وكالة سبأ الرسمية صحة ما تردده بعض الأبواق الإعلامية عن عرقلة أو رفض الحكومة للتوقيع على اتفاق الرياض بهدف خلط الأوراق والإساءة لمواقف الحكومة وتضليل الرأي العام.

وقال الإرياني إن التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاق الرياض تم الأسبوع الماضي من قبل نائب رئيس الوزراء الدكتور سالم الخنبشي بناء على توجيهات رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، وما يجري حاليا هو ترتيبات بروتوكولية، إضافة لرغبة الأشقاء في المملكة بالالتقاء بمختلف المكونات والشخصيات الجنوبية حرصا على توحيد الجهود.

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‏وأشاد الإرياني بالجهود الاستثنائية المتواصلة التي يبذلها الأشقاء في المملكة لجمع كلمة اليمنيين وتوحيد جهودهم في معركة استعادة الدولة وإسقاط الانقلاب وإرساء دعائم اليمن الاتحادي، في تجسيد عملي لحنكة الدبلوماسية السعودية ودورها البناء والريادي في اليمن والمنطقة، مثمنا ما تقوم به المملكة من جهود أخوية صادقة في الوقوف مع الشعب اليمني في محنته وإسناده في معركة استعادة هويته وعودته إلى محيطه العربي وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن الاتحادي الذي يتسع لجميع أبنائه في أجواء من التسامح والمحبة والإخاء. ‏

من جهة أخرى حثت ميليشيات الحوثي الموالية لإيران خطباء المساجد بمناطق سيطرتها على ضرورة تقديم الدعم والتبرعات لمصلحة الميليشيات تحت مسمى المولد النبوي، ودعا الخطباء القبائل والتجار إلى بذل المال، وحشدت المواطنين وطلاب المدارس، ووزعت كميات كبيرة من مادتي الديزل والبترول، تقدر بآلاف اللترات، على باصات وسيارات النقل التي ستشارك في نقل المشاركين في فعالية المولد النبوي الشريف في ذمار وعمران وحجة، وألزمت جميع موظفي المرافق الحكومية والخاصة بالمشاركة في إحياء ذكرى المولد النبوي، ونشر اللافتات واللوحات على أبواب المرافق، بالإضافة إلى إلزامهم بدعوة المواطنين للمشاركة في الفعالية.

إلى ذلك أكد الناطق باسم المقاومة الوطنية حراس الجمهورية العميد صادق دويد أن نقاط المراقبة التي شارك الحوثيون بتثبيتها في مدينة الحديدة، لم تكن إلا ذرا للرماد على العيون، مبينا أن الميليشيات الحوثية تواصل حفر الخنادق والأنفاق، وزرع العبوات الناسفة والمتفجرات في الحديدة، لافتا إلى أن الميليشيات تنتهج أساليب الغدر والمكر نفسها التي تتبعها للتهدئة في جبهة لمهاجمة جبهة أخرى، مؤكدا أن الميليشيات الحوثية أعداء السلام.

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