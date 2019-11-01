"تركيا تحمي المثللين".. صديق هشام عبد الحميد يتهمه بالشذوذ ويكشف أسباب سفره لتركيا

الموجز

اعترافات خطيرة أدلى بها أحمد الإسماعيلاوي، الصديق المقرب للفنان الهارب هشام عبد الحميد، عن بعض الجوانب الشخصية في حياته.

وقال "الإسماعيلاوى"، إنه كان في بدايته كان يحاول جاهدا أن يدخل عالم التمثيل، وبالفعل شارك في العديد من الأعمال وأصبح اسمه معروفاً للكثيرين، وفجأة وبعد مدة طويلة من الاختفاء، ظهر هشام عبد الحميد يسب في مصر وفي قياداتها ومؤسساتها، وهو بذلك خان وطنه واستجاب للإغراءات المادية التي عُرضت عليه.

وأوضح الإسماعيلاوي، أن هشام عبد الحميد، وبحكم معرفته به فهو بالفعل شاذ جنسيا، ويعتبر هذا السبب، أحد الأسباب التي جعلته يسافر إلى تركيا، بعدما منحت أنقرة للشواذ الكثير من الحقوق التي وفرها لهم الغرب، ليمارس حقوقه في كشخص مثلي الجنس.

وأضاف صديق الهارب هشام عبد الحميد، أنه عندما وجد نفسه سيفشل في مصر في مجال التمثيل، أراد أن يبرز نفسه ويظهر من جديد في الساحة، فلجأ لمعسكر الأعداء.

علاقته بأيمن نور

وكان أيمن نور، استطاع استقطاب هشام عبد الحميد قبل عامين، ليقدم برنامجا بعنوان بالتأكيد، وحاول عبد الحميد الحديث عن الوجه الآخر له، وظهر لأول مرة بحس سياسي ثقافي من طراز مختلف، خاصة أنه لم يستسلم للأصولية التي باتت عنوانا لقناة الشرق وحاول نشر التنوير بين جنبات هذا التيار، وإبصاره بضرورة رفع شعار الإنسان أولا، وهي القناعات التي لم تلق قبولا عند الجماهير الإخوانية، والتيار الإسلامي عموما، وأصبحت كل حلقة لعبد الحميد، تحفل بالعديد من الموجات الهجومية الشرسة ضده.

10 معلومات عن هشان عبد الحميد

1- من مواليد 3 أكتوبر عام 1962، يبلغ من العمر 56 عامًا.

2- في عام 1984 تخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية.

3- عمل معيدًا في معهد الفنون المسرحية لفترة إلا أنه لم يستكمل عمله في مجال التدريس وتفرغ للسينما.

Advertisements

4- أول بطولة مطلقة له كان فيلم "غرام الأفاعي" عام 1988 أمام الفنانة ليلى علوي، وهو الدور الذي دفعه لترك التدريس بالمعهد والتفرغ للمجال الفني.

5- كانت أول تجربة إنتاج سينمائي له هي فيلم "مجرم مع مرتبة الشرف"، والذي فشل جماهيريًا، وأرجع هشام عبدالحميد، السبب في ذلك إلى سوء التوزيع الداخلي.

6- سافر إلى كندا وأقام هناك لمدة خمس سنوات، ثم عاد ليشارك في مسلسل "شهادة ميلاد" بطولة الفنان طارق لطفي، إلا أنه تم استبعاده من فريق العمل بعد ذلك واستبداله بزكي فطين عبدالوهاب.

7- بعد اندلاع ثورة 30 يونيو والإطاحة بحكم الإخوان، أعلن تأييده لجماعتهم وقياداتها وللمعزول محمد مرسي، حيث وصفهم بأنهم تحولوا إلى معسكرًا للديمقراطية.

8- انضم إلى قناة الشرق الإخوانية بعد مقابلة أيمن نور في جدة، ودافع عنها ووصفها بالليبرالية والديمقراطية، وأنها لم تعد إخوانية بعد تغير إدارتها.

9- قدم برنامج سياسي اجتماعي على قناة الشرق تحت مسمى "بالتأكيد مع هشام عبدالحميد"، وهو ما أثار غضب الجمهور منه.

10- وفقًا لوسائل إعلامية، فقد انتابت هشام عبد الحميد حالة غضب عارمة مؤخرًا، فور إبلاغه بقرار طرد أيمن نور، السياسي الهارب إلى تركيا، له من قناة الشرق في الأيام القليلة الماضية، متعللًا بالضائقة المالية وضرورة تخفيض النفقات لحين اتضاح مستقبل تمويلها