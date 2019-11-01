بالصور.. «سور مصر العظيم»

الموجز

تداولت العديد من الصحف في الفترة الماضية أنباء بشان بناء سور حول مدينة شرم الشيخ ، وهو الأمر الذي أوضحه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، في تصريحات نشرتها صدى البلد ، حيث قال إن السور الذي سوف يتم إقامته على الطريق من ناحية الرويسات هو سور شبكى بشكل جمالي لمنع عبور الأغنام والماعز فى اتجاه خليج نعمة ولصد الأوراق والبلاستيك المتطاير فى اتجاه البحر وخليج نعمة.

وأشار إلى أن عبور الأغنام والماعز والجمال يتسبب فى حوادث ومنظر غير حضاري، حيث تعبر الجمال والماعز حتى حى النور وخليج نعمة.

وأكد السولية، أن السور شبكى بشكل جمالى ويسمح برؤية الجبال، نافيا ما تردد ونشر على مواقع التواصل الاجتماعى بأن هذا السور جدار عازل.

وأوضح السولية، أن في المملكة العربية السعودية يوجد سور شبكي من مكة إلى المدينة لمنع عبور الإبل والجمال التى تتسبب فى حوادث الطرق.

وكشفت صور نشرها موقع "توربروم" الروسي المتخصص في أخبار السياحة، عن بناء مصر حاجزا كبيرا وصفه بـ "السور العظيم"، يطوق مدينة شرم الشيخ.

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ووفقا للموقع، فإن الحكومة المصرية تقوم ببناء الحاجز الخرساني والسياج المعدني الكبير، بهدف "منع دخول القمامة إلى البحر".

وأشار الموقع الروسي إلى أنه من المخطط أن يصل ارتفاع الجدار إلى ستة أمتار في نقاط معينة ويبلغ طوله 37 كم، ومن المتوقع أن "يغلق" المنتجع تماما، وتم تجهيزه بكاميرات مراقبة تمتد من نقطة التفتيش شمال المدينة على الطريق المؤدي إلى دهب إلى نقطة تفتيش أخرى في الجنوب الغربي من المدينة على الطريق المؤدي إلى الطور.