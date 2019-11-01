القصة الكاملة لواقعة طالبة تجارة طنطا.." هوريك تعمل كدة إزاي..أبقى وريني برة"

الموجز

أصدر الدكتور مجدي سبع، رئيس جامعة طنطا، توجيهاته العاجلة إلى الدكتور عادل الميهي، عميد كلية التجارة، بضرورة فتح تحقيق في واقعة تجاوز طالبة وتطاولها على الدكتور محمد إبراهيم، عميد كلية الحقوق، أثناء إلقاء محاضرة داخل قاعة بكلية التجارة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية والإدارية، التي تنص على التزام الطالب بأدبيات وسلوكيات التعليم داخل الجامعة حسب لوائح المنظمة للمجلس الأعلى للجامعات.

بداية الواقعة

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك مقطع فيديو لمشادة كلامية حيث بدأت من قبل طالبة تجاه عميد كلية الحقوق أثناء المحاضرة لاعتراض الأخير على حديثها بالهاتف المحمول، فطلب منها الصعود إلى المنصة وإعطاؤه اسمها والكارنيه الخاص بها فأخبرته الطالبة أنها كانت تتحدث إلى والدها في مكالمة مهمة وضرورية وأعطته التليفون ليتأكد بنفسه.

وعلق الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا لـ"الوطن"، قائلا: " فوجئت بقيام طالبة بالتحدث في الهاتف أثناء المحاضرة وقيام طالب آخر بتدخين السجائر داخل المدرج، وهو ما دفعني إلى التنبيه على الطالبة وإخراجها من باب قاعة المحاضرات".

"هوريك أنت بتعمل كده إزاي"

وتصاعدت أمور المشادة الكلامية بينهما على أثرها حطم الأستاذ الجامعي الهاتف المحمول بتركه وإلقاءه على الأرض وهو دفع الطالبة إلى ترديد عبارة "هوريك أنت بتعمل كده إزاي" فقال لها في جملة اعتبرها الطلاب ورواد مواقع التواصل الاجتماعي تحمل إيحاءات جنسية: "ابقي وريني بره عشان مينفعش توريني أمام الطلبة".

عميد الكلية يرد

في المقابل عقب الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق بجامعة طنطا في تصريحات خاصه لـ"الوطن": "أنا أستاذ جامعي وعميد لكلية الحقوق بجامعة طنطا العريقة وأراعي ضوابط عملي بانضباط طول فترات حياتي ولكني فوجئت بقيام طالبة بالتحدث في الهاتف أثناء المحاضرة وقيام طالب آخر بتدخين السجائر داخل المدرج وهو ما دفعني إلى التنبيه على الطالبة وإخراجها من باب قاعة المحاضرات".

وتابع الأستاذ الجامعي بقوله: فوجئت بقيام الطالبة باعتراضي في الحديث وتهديدي أمام كافة الطلاب بأسلوب غير لائق وهو ما دفعني إلى إحراجها بعبارة: "ابقي وريني بعد المحاضرة بره إحنا قدام الطلبة"، مشيرا إلى تقدمه بمذكره رسمية ضد الطالب والطالبة إلى عميد كلية التجارة تتضمن فحوى تطاولهم وخروجهم عن السلوك اللائق لكلاهما كونهما داخل حرم جامعي له قدسيته العلمية على حد قوله .

وأضاف "إبراهيم": أسرة الطالبة وبعض المقربين حضروا إلى ديوان مكتبي بكلية الحقوق لتقديم الاعتذار الكامل عما بدر من جانب ابنتهم أثناء المحاضرة، ولكني طلبت اعتذارها لمجلس كليتها وأمام كافة الطلاب الحاضرين كوني أمارس مهام عملي بمهنية وشرف ودوري طوال المحاضرة الوقوف أمام شاشة العرض "داتا شو" طوال أكثر من ساعتين كي يستفيد كافة الطلاب من خبراتي المهنية في مجال القانون التجاري.